En weg is (een deel van) het bordes: Station Dordrecht ziet er nog weken uit als een fietsenstalling

Een groot deel van die rijwielen staat nu uitgestald óp het bordes van het station. Een deel tussen bouwhekken die zijn geplaatst om de boel nog enigszins te ordenen, maar inmiddels staan de fietsen ook ver daarbuiten. ,,We hebben het zo afgesproken met de gemeente”, laat NS-woordvoerder Arno Leblanc weten. ,,We houden goed in de gaten of het niet uit de hand loopt, maar we hebben gelukkig goed de ruimte daar.”