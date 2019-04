Engelse krant The Times noemt Dordrecht een 'verborgen juweel’

Hulpdien­sten in regio vaker in actie en meer grote veilig­heids­in­ci­den­ten

11:03 De hulpdiensten in de regio Zuid-Holland-Zuid moesten in 2018 veel vaker in actie komen, dan in 2017 in het geval was. Ook moesten brandweer en ambulance vaker uitrukken bij grote incidenten, zo blijkt uit het jaarverslag.