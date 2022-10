Enkele tientallen messen ingeleverd in regio tijdens wapeninleveractie

De resultaten van de landelijke inzamelingsactie van wapens in 2021 waren bemoedigend: 3300 wapens gingen de speciale tonnen in. Voornamelijk messen werden ingeleverd. Die landelijke actie is er dit jaar niet, maar in de regio besloten de gemeentes en politie-eenheid Rotterdam de actie dit jaar zelf te organiseren, gericht op de jeugd, én op messen.

Papendrecht slechts 1 mes

Van 10 tot 16 oktober konden mensen hun wapens inleveren. In Dordrecht zijn in totaal 10 messen ingeleverd, in Gorinchem 9 messen en 1 alarmpistool. Laatstgenoemde is niet verboden om in huis te hebben, licht de politie toe. In Ambacht leverden 7 personen een mes in en in Sliedrecht 6. In Zwijndrecht en Alblasserdam gaat het om 2 steekwapens.