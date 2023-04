Enthousiasme over nieuw Stadskantoor, maar ook kritiek op prijskaartje van 126 miljoen: ‘Bizar veel’

Meer groen, meer steen en meer gezonde Dordtena­ren: zo moet het Dordrecht van de toekomst eruitzien

Een stad met grote ambities, maar beperkt in haar ruimte door de grenzen van het eiland. Hoe laat je Dordrecht groeien, zonder dat de Dordtenaren ‘bekneld’ raken in hun eigen stad? In de Omgevingsvisie 1.0 wordt een voorzetje gegeven voor het Dordrecht van de toekomst.