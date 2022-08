Er kan weer gesparteld worden in het Wantijpark: Paddenstoel donderdag eindelijk weer open

Steekinci­dent in woonwijk Papen­drecht: sowieso één gewonde

Hulpdiensten zijn woensdagochtend rond 11.10 uur massaal opgeroepen voor een steekpartij in de Madeliefstraat in Papendrecht. In ieder geval een persoon is gestoken. ,,Het incident vond plaats in de relationele sfeer.’’

12:01