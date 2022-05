Er was steun en hoop voor Dordtse Avondvierdaagse dit jaar: ‘Maar niet genoeg tijd’

Nobel’s Brood hoopte na de overname in maart op hulp vanuit twee hoeken. ,,De gemeente en het bedrijfsleven’’, vertelt Willemijn Nobel. Die steun kwam er, maar de vergunningaanvraag die in maart de deur uit ging, bleek op het gebied van de veiligheid niet waterdicht. ,,We hebben enorm hard gewerkt om het rond te krijgen, maar als dat niet lukt, is het einde verhaal. Daar kan iedereen iets van vinden, maar we hebben ons best gedaan.’’