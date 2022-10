Erik vraagt zijn Meriam ten huwelijk in bioscoop: ‘Als je het weet, dan weet je het’

Toen medewerkers van Landvast het bevestigende antwoord hoorden op de vraag ‘Wil je met me trouwen?’, snelden ze de zaal binnen met twee glaasjes bubbels. Iets dat Boet niet had verwacht, want hij had wel iemand van de bioscoop in ‘het complot’ zitten - die moest immers de aangeleverde powerpoint omzetten in een projectorbestand - maar een feestelijk drankje had hij eigenlijk niet zo duidelijk besteld.

Beetje reuring

,,Het was gewoon heel leuk bedacht door Erik en het is ook niet belemmerend voor andere bioscoopgasten geweest. Dan werken wij graag mee aan een beetje reuring’’, vertelt Landvast-medewerker Edgar. Boet kijkt zelf ook met een fijn gevoel terug op zondag. De locatie was min of meer toevallig, ‘want we zijn geen overdreven filmfans of zo’. De datum - daar draait het voor hen om.

,,Meriam had me ‘s ochtends al een cadeau gegeven. Een poster van de sterrenhemel van de dag en locatie toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten. Dat was dus een jaar geleden in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Moest ik nog een beetje liegen door te zeggen dat ik niks had voor haar... anders was de verrassing eraf natuurlijk.’’

Samenwonen

Het stel woont sinds een paar maanden samen in Dordrecht; Meriam vertrok voor de liefde uit Overijssel. ,,Als je het weet, dan weet je het’’, is zijn Cruijffiaans antwoord op deze vlot gezette stap. Ze hebben het leuk en fijn met elkaar. ,,Het voelt als één geheel.’’ Wanneer en waar de bruiloft wordt gevierd is nog onbekend. ,,We gaan er samen goed over nadenken om er een prachtig feest van te maken’’, aldus een gelukkige Erik Boet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.