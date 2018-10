Ernstig gewond mopshondje gevonden in Dordrecht: 'Iemand móet toch iets gezien hebben?'

Een ernstig gewond mopshondje is gistermiddag aan de Thorbeckeweg in Dordrecht gevonden. Het dier lag onder het onderste balkon van een flat. Hoe hij daar terecht is gekomen, is niet bekend. ,,Maar of hij nou is gevallen of geduwd: het hondje is in ieder geval in een heel slechte conditie."