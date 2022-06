Ernstig ongeval op N3; weg richting Papendrecht volledig afgesloten

Een inzittende moest uit zijn voertuig worden bevrijd door het dak eraf te knippen. Of er automobilisten of passagiers gewond zijn geraakt, is nog niet duidelijk, evenmin wat de oorzaak van de botsing was. De N3 richting Papendrecht is volledig afgesloten, waardoor een file is ontstaan. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Overkampweg.