Errol B. moet na doodrijden fietser (60) uit Hardinxveld op zijn tellen passen; hogere straf dan eis

Scheurende automobi­list (32) betuigt huilend spijt voor doodrijden van fietser: ‘Ik heb dit niet gewild’

Stoer gaf een 32-jarige Zwijndrechter in de ochtend van 1 december 2022 plankgas op de Oranjelaan in Dordrecht, maar in werkelijkheid is de automobilist volgens zijn advocaat een zachtgekookt eitje. Ineengedoken en huilend betuigde hij vrijdag in de Rotterdamse rechtbank spijt voor het doodrijden van een 60-jarige fietser uit Hardinxveld-Giessendam. ,,Ik denk er elke dag aan.’’