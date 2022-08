Erwin doet mee aan WK Kunstzweefvliegen: ‘Als het maar even kan, hang ik ondersteboven in de lucht’

Het zat er van jongs af aan in bij Erwin Vorenhout (26) uit Alblasserdam. Al in de eerste klas van de middelbare school werd hij gegrepen door de bijzondere sport. ,,Ik wilde het altijd al doen, vliegen is het mooiste wat er is. Waarom? Je kunt helemaal zelf bepalen waar je heen wilt. Dat kan in een auto natuurlijk ook, maar in de lucht kun je óók nog omhoog en omlaag.’’