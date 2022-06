Even omlopen: de Lange IJzeren brug heeft (alweer) kuren en staat mogelijk nog tot dinsdag open

Dordtse coalitie ontvouwt plannen: meer sociale woningen, stads­strand en klimaatneu­traal in 2040

Meer betaalbare nieuwbouwwoningen, geen hondenbelasting meer, een stadsstrand aan het Wantij, een stad die in 2040 klimaatneutraal is en over enkele jaren in de top 5 staat van vriendelijkste grote gemeenten voor het midden- en kleinbedrijf. Dat zijn enkele belangrijke punten uit het nieuwe coalitieakkoord voor Dordrecht dat dinsdag is ontvouwd.

31 mei