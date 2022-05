Evenementen in Alblasserdam gaan na dodelijke drama's ‘aangepast’ door: ‘Er is altijd een dag erna’

De kermis - die momenteel wordt opgebouwd - wordt stilgelegd rondom de uitvaarten en tijdens de truckerstocht aanstaande zaterdag wordt niet geclaxonneerd in Alblasserdam. Dit heeft burgemeester Jaap Paans besloten na de gruwelijke incidenten van afgelopen vrijdag. ,,De onvoorstelbaarheid van deze situatie in ons dorp voert de boventoon. Er is een enorme betrokkenheid bij de mensen die het aangaat. Wat je ziet in het dorp is dat er op verschillende manieren met de situatie wordt omgegaan”, legt Paans uit.

De burgemeester heeft een zorgvuldige afweging gemaakt over de geplande evenementen in deze rouwfase, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Daarbij nam hij in gedachten dat rouwverwerking een proces is dat ieder mens anders beleeft. De verenigingen en instellingen bepalen zelf of zij hun activiteiten door willen laten gaan. In samenspraak met de organisatoren van de kermis en de truckerstocht is besloten om hun programma aan te passen.”