Excuus van Dirk voor medewerker die onkruid weg moet halen in Alblasserdam

Verontwaar­di­ging over uitspraken wethouder: 'Procesver­sto­rend gebral van Huizinga'

8:22 In Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam is verontwaardigd gereageerd op uitspraken van de Zwijndrechtse wethouder Jos Huizinga. De anderhalve maand geleden aangetreden Huizinga zei zowel in deze krant als in vaktijdschrift Binnenlands Bestuur dat Dordrecht en Zwijndrecht te weinig solidariteit van de andere Drechtsteden ondervinden. Zo willen ze geen goedkope woningen bouwen voor mensen uit Dordt en Zwijndrecht, stelt hij. Dat is nodig omdat die twee verhoudingsgewijs te veel goedkope woningen hebben.