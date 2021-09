Explosief in woonwijk gelinkt aan vergisontvoering: ‘Daders vechten ruzie uit in heel Nederland’

Een explosief, gevonden in Hoensbroek begin deze maand, is naar alle waarschijnlijkheid te linken aan de vergisontvoeringszaak en de reeks heftige geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Dit meldt de politie in het programma Opsporing Verzocht. ,,Het lijkt erop dat de dadergroep door heel Nederland een ruzie probeert uit te vechten waarbij omwonenden in woonwijken groot gevaar lopen.”

Het explosief in Hoensbroek ging op 5 september niet af, maar lag urenlang op straat en werd uiteindelijk onschadelijk gemaakt door de EOD. Twee straten werden afgezet en vijftien woningen moesten worden ontruimd. In Opsporing Verzocht werden dinsdagavond beelden getoond van de dader, die ,,wel overal in Nederland vandaan kan komen”.

Te zien was hoe hij zijn auto een heel eind van de plek waar het explosief werd neergelegd, parkeerde. Vervolgens met een tas van supermarkt Lidl 'aan de wandel ging’ om daarna een lang snoer uit te rollen en een explosief neer te leggen. Daarna slaat de dader, die een capuchon opheeft en daardoor nauwelijks herkenbaar is, op de vlucht ‘en rent hij de benen uit zijn lijf’. ,,Er is sprake van een groot crimineel conflict, dat is ook de reden dat wij snel bewakingsbeelden aan u tonen”, aldus een agent in het programma.

Volledig scherm De golf aan incidenten in de regio begon met de brand in het kantoorpand van Alex R. aan de Kreekweg in Zwijndrecht. Daarna volgden tal van andere gewelddadige incidenten in Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. © Fotopersburo Busink

In eerdere uitzendingen van Opsporing Verzocht werden ook al bewakingsbeelden getoond van de reeks heftige geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daarnaast vorige week ook van drie mannen die te maken zouden hebben met de vergisontvoering in Gouda, waarbij een 56-jarige man uit Hoofddorp in de plaats Cruquius door zes mannen op brute wijze gekidnapt werd.

Voor de fysieke ontvoering in Noord-Holland zitten zes mensen nog altijd vast. Maar de politie is dus op zoek naar nog drie verdachten. ,,Vele tips kwamen binnen. Er zijn zelfs namen genoemd. De recherche is er druk mee bezig, maar er is nog geen aanhouding verricht. Nieuwe tips zijn nog van harte welkom.”

Alblasserdamse zakenman moest eigenlijk ontvoerd worden

Eigenlijk was de 59-jarige Alblasserdamse ‘zakenman’ Alex R. het doelwit in deze ‘vergisontvoeringszaak’. Sinds R. zich meldde bij de politie gingen meerdere bedrijfspanden van hem in Zwijndrecht en Alblasserdam in vlammen op en moesten zijn eigen woning en die van familieleden in Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht door de politie worden beveiligd.

Ondanks de strenge beveiligingsmaatregelen voor de woningen aan de Boezem en de Merelstraat in Alblasserdam, wisten mensen bij beide woningen een explosief te plaatsen. Aan De Boezem ging het af, in de Merelstraat niet. Voor de geweldsincidenten in deze regio zijn al diverse mensen opgepakt, onder wie een 43-jarige vrouw uit Rotterdam. Ook werd een 24-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het plaatsen van explosieven.

