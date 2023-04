Extra rijstrook op A16 bij Dordt (maar die is slechts tijdelijk)

indebuurt.nl Favorieten van Ana Rosa: 'Ik heb hier onze salontafel en een paar kruizen gekocht'

De beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze keer vertelt Ana Rosa Pano (44) uit Nieuw-Krispijn over haar favoriete plekken in Dordrecht.