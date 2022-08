Familie meldt zich na oproep Patricia en Ronald over vondst mysterieuze brieven uit 1900 in plafond

indebuurt Open Monumenten­dag 2022 in Dordrecht: hier kun je dit jaar binnenkij­ken

Heb je altijd al binnen willen kijken in de Vrijmetselaarsloge, op stoomsleper Pieter Boele of in De Watertoren in Dubbeldam? Dat kan tijdens Open Monumentendag 2022 in Dordrecht. Er zijn dan in heel Nederland monumenten gratis opengesteld voor publiek, zo ook in Dordrecht.

15 augustus