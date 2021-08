Familie neemt afscheid van ‘koffermoordslachtoffer’ Manuel Alvarez (29): ‘Komen hier nooit meer overheen’

Manuel (29) was stapelgek op zijn vrouw en kinderen en werd het slachtof­fer van de koffer­moord

7 augustus Een echte familieman, stapelgek op zijn vrouw en kinderen. Ondernemer in hart en nieren. Zo wordt het slachtoffer van de ‘koffermoord’, Manuel Alvarez (29), omschreven. Vandaag staan familie en vrienden tijdens een stille tocht door zijn woonplaats stil bij het leven van de Zwijndrechtenaar, die vermoedelijk in een Rotterdamse woning op gruwelijke wijze om het leven is gebracht. ,,Het draait nog één keer volledig om hem.’’