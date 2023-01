Familie wil verdachte steekpartij Seringenstraat thuis opvangen, rechtbank vindt dat te risicovol

met video Drie jonge kinderen en man gewond bij nachtelijk familiedra­ma in woning, 39-jarige vrouw aangehou­den

In een woning in de Seringenstraat in Dordrecht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn een man en drie jonge kinderen gewond geraakt. Een 39-jarige vrouw is opgepakt. De recherche is nog bezig met onderzoek naar het familiedrama. De complete straat is afgezet.

15 juli