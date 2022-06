Familiebedrijf Ambi Pack verruilt De Sandeling voor splinternieuw pand op bedrijvenpark Ambachtsezoom

Ambi Pack houdt zich bezig met voedingssupplementen, medical devices, cosmetica en medicijnen. Het bedrijf is in 1998 opgericht door Jan Tio. ,,De verhuizing naar Ambachtsezoom is voor ons een stap die nodig is om verder te kunnen professionaliseren en groeien’’, aldus directeur Bjorn Hollegien van Ambi Pack. ,,We hebben nu zo'n vijftien adressen op De Sandeling. Dit is onze kans om alles onder één dak te brengen. Dat is veel efficiënter.’’