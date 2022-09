FC Dordrecht-keeper Liam Bossin: ‘Ik een krokkettenplukker? Ik ben dit seizoen juist erg stabiel’

Werk aan de winkel voor Wieldrecht: ‘Acht nieuwko­mers is geen excuus, we zijn al weken bezig’

Papendrecht is na drie jaar terug in de tweede klasse en haalde zaterdag direct uit. De degradant won in Dordrecht met 0-4 bij Wieldrecht, dat in juni nog nacompetitie om promotie speelde.

25 september