FC Dordrecht zet trainer Cláudio Braga na nieuwe nederlaag op straat

video Zo rijd je straks over de noodbrug in Dordrecht

7 februari Het is bijna zover: de Engelenburgerbrug in Dordrecht gaat een jaar lang op slot voor het verkeer. Pal naast de monumentale brug is een noodbrug aangelegd die maandag in gebruik wordt genomen. Wij namen vast een kijkje en laten zien hoe je straks over deze tijdelijke brug rijdt.