Feestje! Winkelcentrum Sterrenburg wordt officieel heropend en OGENE geeft een optreden

Nieuwe en bekende ondernemers

De verbouwing van het winkelcentrum ging in fases. Zo werd vorig jaar al de Jumbo Foodmarkt geopend en is het nieuwe parkeerdek al even in gebruik. Maar ook de expeditiestraat is aangepakt, zitten bekende én nieuwe ondernemers in een vernieuwd ‘jasje’ en is er een every.deli versstraat gekomen.