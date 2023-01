Festivalgangers kunnen hart ophalen in Energiehuis: Expeditiefestival Wanderlust komt terug

Liefhebbers van muziekfestivals als Lowlands, Down The Rabbit Hole en rondreizend theaterfestival De Parade kunnen hun hart ophalen bij dit festival. Bezoekers volgen tijdens het festival een route langs vier artiesten die alle vier 30 minuten spelen. De performances zijn niet los te bezoeken. De line-up blijft tot op de avond zelf een raadsel, maar de organisatie licht alvast een tipje van de sluier op.

Zo staat de eerste performance in het teken van vinyl en concerttapes van de favoriete artiesten van een muziekduo. In het tweede optreden schittert een acteur, zanger en presentator in een modern sprookje. Voor de derde band die op het podium verschijnt, zijn U2, Kings of Leon, The Cure en The Fountaines een grote inspiratiebron. Tot slot volgt een synther-songwriter die zorgt voor dansbare en energieke beats.