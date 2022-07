Fietsen van Ambacht doet een gulle donatie aan Oekraïense vluchtelingen op opvangschip

VIDEO Motorrij­der zonder motorrijbe­wijs knalt frontaal op betonnen punt van tunnel in Dordrecht

Een motorrijder is vannacht met zijn motor frontaal tegen de punt van de betonnen tunnelbak aan de Galileïlaan in Dordrecht gereden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek niet in het bezit van een motorrijbewijs te zijn.

19 juli