Fietsenstalling bij station Dordrecht wordt gratis en automatisch

Om de invoering mogelijk te maken neemt de NS de stalling over. Dat probeert ze al jaren omdat ze af wil van de lappendeken aan verschillen tussen de stallingen. Zo lopen de tarieven fors uiteen. Met de gemeenten streeft de NS er naar dat er meer mensen op de fiets naar het station komen.

Het automatische systeem wordt in de loop van april ingevoerd. Fietsers kunnen dan voortaan door automatische poortjes de stalling in en uit, zoals ze ook het station in en uit kunnen lopen. Als hun fiets er langer dan een dag stond, wordt de stallingsprijs automatisch van hun ov-chipkaart afgeschreven. Het systeem werkt elders in Nederland, onder meer in Zwijndrecht, al langer. Volgens woordvoerder Arno le Blanc van de spoorwegen bevalt het prima.

Rijwielshop blijft gewoon, met een paar ogen

De huidige abonnementen lopen op 1 april af, maar abonnementhouders kunnen nog wel in de stalling terecht zolang het nieuwe systeem niet werkt.

William Nederpelt van de Fietsersbond Drechtsteden is enthousiast over de gratis stalling: ,,Wij pleiten er al langer voor de eerste 24 uur gratis te maken.’’ Hij maakt zich alleen zorgen over de veiligheid: ,,Natuurlijk komt er camerabewaking, maar je moet behalve aan technische ook aan sociale veiligheid denken.’’

Volgens Le Blanc is dat in dit geval echter geen probleem: de rijwielhandel, waar de fietsers nu afrekenen, blijft gewoon op de vertrouwde plek: ,,We hebben er geen contract mee om te regelen dat ze toezicht houden, maar er blijft daar altijd een paar menselijke ogen. Dat is natuurlijk geen garantie, maar het werpt wel een drempel op voor mensen met verkeerde bedoelingen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.