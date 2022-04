Flammkuchen en nachochips te midden van Hollands glorie in Goudriaan

Melvin (22) kan dankzij een startersle­ning een huis kopen: ‘Anders had ik geld bij familie moeten lenen’

De 22-jarige Melvin den Breejen is de eerste inwoner van Papendrecht die met een starterslening een huis koopt. ,,Zonder de lening had ik mijn huis niet kunnen kopen of ik had bij familie geld moeten gaan lenen.”

24 april