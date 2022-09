Fleur laat mensen genieten op het water en droomt van een zomerse Molentocht op sups

DE STARTERFleur de Keizer (33) is een eigen bedrijf begonnen in de verhuur van sups, ofwel opblaasbare boards om op te suppen: SUP to Be.

Fleur werkt in het onderwijs, maar zocht daarnaast naar eigen zeggen ‘naar een andere uitdaging’. Het was tijd voor een volgende stap en die was: focussen op suppen. ,,Ik ben ondernemend qua karakter en graag in de buitenlucht, dus besloot ik voor mezelf te beginnen. In de coronatijd had ik ruimte om hier uitgebreid over na te denken.”

,,Je kon nog geen supboards huren in de regio en ik vind het leuk om iets te creëren en op te starten dat er nog niet is. Zo bedacht ik dat ik die kon gaan aanbieden. Ik ging naar de Kamer van Koophandel, bouwde mijn eigen website en heb lokaal – dat vond ik belangrijk – tien boards gekocht. Dit bleek gelijk te weinig te zijn, maar meer passen er simpelweg niet in mijn auto, haha.”

SUP to Be

Dit geeft al aan: SUP to Be loopt als een trein. ,,Al sinds mijn start eind juni, staat de telefoon roodgloeiend. Mooi, want dit betekent dat er echt vraag is. Je hebt hier in de regio al veel voor op en rond het water. Je kunt fietsen, wandelen en met een boot varen, maar met een sup sta je zelf op het water. Je beleeft het water en de natuur heel anders, doordat je letterlijk een ander perspectief hebt. Je kunt bovendien naar rustigere plekken suppen als je dat wilt. Als je zelf een sup wilt aanschaffen, dan ben je al snel een paar honderd euro kwijt. Daarom kiezen veel mensen ervoor om er eentje te huren.”

Quote Vind je het spannend om op de plank te staan, dan kun je er ook voor kiezen om op een stoeltje, dus zittend, de sup op te gaan. Fleur de Keizer

De mensen die een sup huren, zijn heel verschillend, merkt Fleur. Ze woont in Papendrecht verhuurt de supboards in een deel van Molenlanden. ,,Jong en oud staat op het board. Ik had laatst mensen uit Weert die dachten dat Kinderdijk aan zee ligt en besloten om die reden een sup te huren, haha.”

,,Veel toeristen huren een board, maar mensen uit deze regio doen dat net zo goed. Zij willen de omgeving graag eens vanaf het water zien, op een originele manier. Iedereen kan − leren − suppen; wel moet je je zwemdiploma hebben. Vind je het spannend om op de plank te staan, dan kun je er ook voor kiezen om op een stoeltje, dus zittend, de sup op te gaan.”

Molentocht op de sup

Fleur vindt het ideaal om een eigen bedrijf te runnen, vertelt zij. ,,Ik heb alle vrijheid, maak mijn eigen beslissingen en kan mijn creativiteit erin kwijt. Ik wil niet megagroot worden, dat lijkt me niet leuk. Ook omdat ik tot nu toe bijna altijd een kwartiertje meega met mijn huurders om instructies te geven over het supboard en de omgeving. Zo kan ik echt aandacht hebben voor mensen. Misschien komt dit wel door mijn onderwijsachtergrond, dat ik graag die begeleiding en persoonlijke aandacht bied. Het is mijn passie om mensen iets te leren en tegelijkertijd te laten genieten op het water.”

,,Ik heb daar zelf ook veel mee. Ik ben opgegroeid in Oud-Alblas, midden in de polder. Ik was ’s zomers altijd aan het zwemmen en geregeld stond ik op een surfplank achter een bootje. Met het suppen heb ik al zeker tien jaar geleden kennisgemaakt in het buitenland – ik heb veel gereisd. Het sprak me gelijk aan, omdat je de omgeving op een andere manier leert kennen en het heel rustgevend is. Je onthaast, maar kunt toch iets doen aan inspanning. Of ik ambities heb met mijn bedrijf? Genoeg! Zo lijkt het me mooi om mensen ooit in de zomer de Molentocht te laten suppen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door SUP to Be (@suptobe.nl) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.