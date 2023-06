Folders pakken? Sticker plakken! Dordt voert 1 juli de ja/ja-sticker in om papier te besparen

Nee! Nee! Utrechters mijden massaal reclame­druk­werk: duizenden kilo’s minder papieraf­val

Het omstreden verbod in Utrecht op ongevraagd ongeadresseerd reclamedrukwerk in brievenbussen heeft geleid tot een enorme papierbesparing. Na het eerste jaar dat deze regel van kracht is, gaat er 4,2 kilo per inwoner per jaar minder papier doorheen. Dat is mooi voor het milieu, maar voor de folderbranche zijn de druiven zuur.