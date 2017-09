Fontein springt weer aan tijdens stoffenmarkt Dordrecht

Tweede keer

Drie maanden geleden was het ook raak . Toen was iemand bij de gemeente vergeten om voor die dag de fontein uit te zetten, zoals gebruikelijk is op de vrijdagen en zaterdag dat de markt op het Statenplein staat.

,,Of het nou is gebeurd doordat iemand is vergeten door te geven dat de stoffenbeurs zondag werd gehouden of dat het wel is doorgegeven en iemand anders het is vergeten, dat moeten we nog uitzoeken’’, zegt woordvoerder Mark Benjamin. ,,Maar er is duidelijk iets misgegaan.’’