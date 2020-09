‘Foutparkeerder’ Rico Verhoeven trekt veel bekijks in Dordrecht: ‘Hij ging ff een brilletje halen’

Leen wilde ze niet vergeten en vult daarom een boekje met anekdotes over zijn jeugd in Hardinx­veld

14 september Waar u hem van kunt kennen? Van zijn streken in de Peulenstraat? Of van de oversteek met zijn fiets en step over de snelweg. Of misschien van zijn brommer, waarmee hij naar Sleeuwijk op school ging. Wie zich Leen van den Herik herinnert uit zijn Hardinxveldse tijd, stuurt hem een mailtje. En krijgt zijn boekje. Gratis.