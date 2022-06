Frans (62) bouwt in zeven jaar replica van romantisch pleziervaartuig: ‘Prachtig voor huwelijk of aanzoek’

Frans glundert als het schip Il Viaggio (de reis), een zesenhalve meter lange en bijna twee meter brede replica van een Riva Ariston, vrijdagmiddag te water wordt gelaten in de jachthaven van het Wantij, naast eetcafé het Puntje. De originele exemplaren zijn peperduur. ,,Ik las in 1997 een artikel in een tijdschrift over een Riva’’, vertelt Frans. ,,Het leek me een mooi project om er een te bouwen. In 2010 ben ik informatie gaan verzamelen en in 2015 echt begonnen. Ik wilde eigenlijk een eenpersoonshelikopter bouwen, maar mijn vrouw Desiree vond dat niet zo’n goed idee. Ze zei ‘als je nou een boot zou bouwen, dát zou dat leuk zijn’.’’