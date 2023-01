Fred (80) heeft recht op een scootmobiel, maar toch krijgt hij die niet: ‘Dan maar achter geraniums zitten’

‘Hond welkom’ meest geturfde wens voor Dordts Stadspark XXL

Ruim 400 wensen en suggesties zijn er binnengekomen voor het nieuwe, grote stadspark dat Dordrecht wil realiseren in de zogenoemde Dordwijkzone. De meeste gingen over het toestaan van honden: 28 procent hoopt dat honden welkom zijn in deze toekomstige ‘groene long’ van Dordt.

11 januari