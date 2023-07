Fundaparel: deze moderne bovenwoning in een pand uit 1775 staat te koop

Tea strijdt 35 jaar na haar miskramen voor gedenkplek voor stilgebore­nen: ‘Iedereen kent wel iemand’

De droom van de zwangere Tea spatte 35 jaar geleden uiteen: een miskraam. Daarna volgde er nog één. Ze kon in haar omgeving nergens heen om haar miskramen te verwerken. ,,Mijn kindje verdween in een afvoerputje van een ziekenhuis en dat was het dan.” Nu pleit ze voor een gedenkmonument voor ouders van een stilgeboren baby of die een miskraam hebben doorgemaakt.