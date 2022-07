Fundaparel: deze villa aan het Wantijplantsoen staat te koop voor bijna 1,7 miljoen

Zes slaapkamers en drie badkamers

Als je de woning bekijkt, lijkt het alsof je in een luxe hotel bent beland. De woonkamer is knus ingericht met een open haard, er is een kamer met orgel en grote boekenkast en je vindt zelfs een gym in dit huis. In totaal zijn er zes slaapkamers, drie badkamers en een aparte garderobe voor jassen en schoenen. Omdat de villa een onderhuis en kelder heeft, is er extra veel (berg)ruimte. In het onderhuis zijn onder andere twee kamers en een aparte wasruimte.

Grote tuin

Dan hebben we het nog niet over de tuin gehad, want die is groot. Met 250 vierkante meter aan ruimte is er altijd een plekje in de zon of schaduw te vinden. Grenzend aan het huis ligt een terras dat doorloopt naar de overkapping die aan de vrijstaande garage is gebouwd. De overkapping ligt op het zuidwesten en is een fijne plek om ’s avonds te zitten. In het lager geleden gedeelte van de tuin, vind je ook een terras. Zie jij jezelf hier al zitten?