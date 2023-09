Fundaparel: deze villa in De Hoven staat aan de rand van de groene polder

Dordtse VVD wil derdelan­ders desnoods met bussen naar Den Haag of Ter Apel transporte­ren

De Dordtse VVD-fractie is geërgerd en verontrust over de ontwikkelingen rondom de zogeheten derdelanders uit Oekraïne die vanaf komende maandag geen recht meer hebben op opvang. Van een grote meerderheid van de circa 130 personen die dit in Dordrecht aangaat, is nog volstrekt onbekend wat zij gaan doen.