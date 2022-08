Fundaparel: dit herenhuis uit 1600 aan de Wolwevershaven staat te koop

Een volledig rode leeskamer, bar met biljarttafel en atelier aan huis: je vindt het hier allemaal. Dat past namelijk wel in 481 vierkante meter die het huis groot is.

Herenhuis uit 1600

Dineren op je dakterras terwijl de boten over de Oude Maas langsvaren. Of lekker uitgebreid badderen in het hoekbad en vervolgens vertoeven in de inloopkast. Het kan allemaal in deze droomwoning. Het herenhuis uit 1600 is zo groot dat iedere kamer een andere functie heeft. Naast de leeskamer en bar zijn er een televisiekamer met bijzondere bank, twee keukens en een slaapkamer.



Genoeg ruimte voor een groep mensen dus! Ook wel nodig als je het prijskaartje van deze prachtwoning ziet: 1.350.000 euro. Misschien je vrienden optrommelen en een woongroep starten? Bekijk hier de woning op Funda.