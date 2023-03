Fundaparel: op vakantiepark EuroParcs staat een chalet te koop

Nieuwe kink in kabel zonnepark Kijfhoef: buren voelen zich bedrogen door initiatief­ne­mers

Opnieuw is er een kink in de kabel bij de plannen voor een zonnepark in het gebied Kijfhoek-Noord. Nadat de initiatiefnemers eerder geprezen werden om een prima inspraakprocedure, bleek dinsdagavond dat zo'n twintig omwonenden zich bedrogen voelen door de initiatiefnemers.