Fundaparel: wonen op grote hoogte in het penthouse van de Sequoia-toren

BINNENKIJKEN Philip denkt dat zijn tiny house de allereer­ste van Nederland was: ‘Stond alleen een toilet en meterkast’

Decennia geleden was Philip Elzerman op zoek naar rust. Hij reed met zijn camper naar een parkeerplaats in Willemsdorp, keek uit over de rivier en vond het daar. Vanaf die parkeerplaats loerde hij jarenlang verliefd naar de oude brugwachterswoning. Toen die te koop kwam, sloeg hij meteen toe. ,,Er is van lieverlee van alles aangebouwd.”