Gasleiding gesprongen in Dordrecht; winkels en woningen ontruimd

VIDEOEnkele winkelpanden en woningen aan het Bagijnhof in het centrum van Dordrecht zijn ontruimd vanwege een gaslek. Een deel van de straat is afgesloten voor verkeer.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. Een woordvoerder van de politie vertelt dat in een leegstaand pand een gasleiding is gesprongen. Dat gebeurde rond kwart over tien, tijdens werkzaamheden.

Inmiddels hebben de hulpdiensten opgeschaald naar een zogeheten grip 1. Brandweerlieden gaan alle panden in een straal van 50 meter na of er nog mensen binnen zijn. Wie nog binnen zit, wordt alsnog geëvacueerd. Ook woningen aan de Lenghengang, aan de achterzijde van het pand zijn ontruimd.

Ontploffingsgevaar

Stedin is met spoed ter plaatse gekomen om de leiding af te sluiten. Medewerkers hebben aan de leiding aan beide zijden van de weg afgeblokt. De brandweer is inmiddels begonnen met het verrichten van metingen. Hoelang de inzet van hulpdiensten nodig is, is op dit moment nog niet te zeggen. ,,Het gaat echt nog wel eventjes duren’’, vertelt woordvoerder Arjan Boer van de brandweer.

Tijdens het verrichten van de metingen blijft het Bagijnhof afgesloten. ,,Het lijkt misschien overdreven dat het zo ruim is afgezet en dat er zoveel hulpdiensten zijn, maar als dit fout zou gaan. Een vonkje en de hele boel kan ontploffen. Daarom nemen we geen enkele risico’’, vertelt een woordvoerder van de politie.

Winkeliers hebben te horen gekregen dat ze tot minimaal halverwege de middag niet in hun panden kunnen. Voor Bram Ladage gaat het waarschijnlijk nog langer duren. Filiaalmanager Sabine Breevaart was dinsdagochtend in de frietzaak aan het werk toen ze zag dat de brandweer omliggende panden aan het ontruimen was. Naar eigen zeggen werd ze meegenomen op het moment dat ze vroeg of ook zij haar zaak moest verlaten.

De ontruiming gaat volgens Breevaart veel geld kosten. ,,Vooral tijdens de lunch is het druk. Ik hoop dat we tijdens het avondeten weer operationeel zijn.’’

Roken en open vuur is verboden in de buurt van de afsluiting op het Bagijnhof.

Ontruiming

Vrij snel na het ontstaan van het lek werden de winkelruimtes ontruimd. Een leverancier van een winkel aan het Bagijnhof moest zijn werkzaamheden staken en de spullen op straat achterlaten. Ook huizen in de omgeving zijn ontruimd. Angelo Roubos en zijn vriendin Marleen Ras werden uit hun woning achter het ‘gaspand’ gehaald. ,,Ik was aan het werk en had niets in de gaten joh’’, vertelt Roubos.

Publiek wordt op afstand gehouden en ook de hulpdiensten komen niet te dicht in de buurt bij het lek vanwege ontploffingsgevaar. Personeel van de ontruimde winkels kijkt achter de linten toe. ,,Daar gaat je omzet’’, grapt een voorbijganger.

Marleen Ras, Angelo Roubos en hun kindje moesten hun woning achter het 'gaspand' verlaten.

Opgevangen

Geëvacueerd personeel en klanten van de C&A zijn opgevangen door de MediaMarkt. Een van de klanten stond op het moment van het grote alarm in het pashokje met al haar paskleren aan. Met kaartjes en al en op haar sokken moest ze plots naar buiten, vertelt vestigingsdirecteur Paddy van den Berg van de MediaMarkt. ,,Ze heeft zich hier om kunnen kleden en kon toen huiswaarts.’’

De zes personeelsleden van C&A zijn ondergebracht in de kantine van de MediaMarkt. Daar krijgen ze straks een lunch aangeboden. Volgens Van den Berg is het niet meer dan vanzelfsprekend dat je zoiets doet voor de andere winkeliers.

Broodbakker Jaap, met een winkel net voor het afgezette Bagijnhof, spint garen bij het incident. Zijn zaak zit overvol, onder meer met personeel dat de afgesloten winkels niet in kan. ,,En mensen komen door de linten niet verder. Elk nadeel heb zijn voordeel’’, zegt de bakker lachend.

Medewerkers van C&A kijken toe hoe brandweerlieden bezig zijn met de metingen.

Stedin breekt de straat open in verband met het gaslek.

De brandweer doet onderzoek aan de achterzijde van het 'gaspand'.

In een leegstaand pand aan het Bagijnhof is een gasleiding gesprongen.

Publiek wordt op afstand gehouden.

Stedin is ter plaatse om de leiding af te sluiten.

Een deel van de straat is afgezet.