Gast krijgt geld voor letselschade bij vakantiepark vanwege 'jeukrups'

Gokbende hoort alsnog celstraf na onderzoek OM

9:25 De vijf mannen die verdacht worden deel te hebben uitgemaakt van een gokbende, horen over twee weken eindelijk of ze straf krijgen. De behandeling van hun strafzaak was al in maart, maar kort voor uitspraak zou worden gedaan besloot de rechtbank dat er extra onderzoek gedaan moest worden. Dat is nu klaar.