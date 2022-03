Gebouw op 't Sliedrechtse watertorenterrein gesloopt, maar nog geen stap verder: ‘Hoofdpijndossier’

Er moet íets gebeuren met de oude Sliedrechtse watertoren en het gebied eromheen, daar is iedereen van overtuigd. Al twintig jaar. Maar al die tijd is dat nog niet gelukt. Deze week líjkt het dan misschien alsof er ineens schot in de zaak zit, omdat de sloopkogel in één van de gebouwen op het terrein gaat. Maar die sloopkogel is géén startschot voor meer. De hele boel lag, en ligt nog steeds, helemaal stil. ,,We zouden graag ontwikkeling zien op het terrein. Het is heel zonde dat we het zien verpauperen, terwijl we er gewoon een prachtige woonplek aan het water van kunnen maken”, zegt wethouder Piet Vat.