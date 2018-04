Gedode Diego (10) uit Dordrecht schreef een afscheidsbrief

Het 10-jarige jongetje Diego uit Dordrecht heeft volgens de advocaat van zijn vader Marcel S. een afscheidsbrief geschreven voor hij stierf. Zijn vader is verdachte in de zaak.

De raadsvrouw van S. verklaarde dat zojuist in de rechtbank van Rotterdam. De brief van Diego is volgens haar aangetroffen in de tuin van de woning van Marcel S. aan de Jan Vethkade in Dordrecht.

Het lichaam van Diego werd een jaar geleden in het huis aangetroffen. De jongen is gewurgd. Zijn vader is de verdachte, maar hij ontkent.

Volgens de advocate is er onderzoek gedaan naar het handschrift, waaruit blijkt dat de brief van de knul is. ,,Diego schrijft in de brief dat hij mensen verwijt dat ze zo lelijk doen tegen hem en zijn vader", aldus de raadsvrouw.

Verkoold

In de brief schrijft hij volgens de raadsvrouw over 'elders een nieuw leven beginnen met zijn vader'. De brief lag in de tuin en was deels verkoold. Marcel S. ontkent dat hij heeft geprobeerd de brief te verbranden. Al eerder was bekend dat de vader van Diego een brief aan zijn eigen moeder had gestuurd. Marcel S. kondigde daarin een afscheid aan.

Op dinsdag 19 en donderdag 21 juni is de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen S. De vader van Diego, die tot nu toe niet op de proforma zittingen verscheen, zal volgens zijn advocaat wel bij de inhoudelijke behandeling zijn. ,,Hij heeft niks te verbergen. Hij heeft altijd openheid van zaken gegeven. Hij zegt over de dood van zijn kind: 'ik weet niet wat er is gebeurd'."