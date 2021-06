Geen groente meer uit tuinen bij chemische fabrieken: ‘Hoeveel gif denk je dat op krop sla in de winkel zit?’

GGD heeft bijna 50 daklozen gevacci­neerd in Dordrecht: 'Ze waren heel enthousi­ast'

2 juni De GGD gaat met een busje naar dak- en thuislozen in de Hoeksche Waard toe om hen donderdag te vaccineren tegen corona. Dinsdag waren ze bij het Leger des Heils in Dordrecht. Lang niet iedereen wil zo’n prik. ,,Maar we willen wel iedereen de kans geven zich te beschermen tegen het virus.’’