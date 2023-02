Geen vette en zoete hap meer bij start en finish vierdaagse: betutteling of goede zaak?

Acht bekeurin­gen bij snelheids­con­tro­le in Sliedrecht

Bij een snelheidscontrole in Sliedrecht hebben zaterdag acht bestuurders de maximumsnelheid overtreden. De hoogst gemeten snelheid was 91 kilometer per uur, terwijl op de Thorbeckelaan een maximumsnelheid geldt van 50 kilometer per uur.

12 februari