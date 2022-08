Geen vuurwerk bij eerste Zomerfeest sinds 2019: ‘Capaciteitsproblemen bij politie en beveiliging’

Het was in 2019 dat er voor het laatst gefeest werd in Gorinchem. Daarna In de twee jaren daarna was corona telkens de spelbreker, maar nu komt het er van dinsdag tot en met zaterdag toch weer van. Met optredens van onder andere Frans Duijts , John de Bever, Rolf Sanchez en Feest-dj Ruud staan er tal van topacts op het programma.