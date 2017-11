Gehandicapte vrouw weken zonder kleren in cel

Een verstandelijk gehandicapte, autistische vrouw uit Zwijndrecht heeft bijna drie weken weken zonder kleren in een isoleercel in het huis van bewaring in Zwolle doorgebracht. Volgens deskundigen was ze niet geschikt om in detentie te zitten.

De 30-jarige Amina B. kreeg alleen een scheurhemd. Dat bleek vandaag bij de rechtbank in Dordrecht. Daar stond ze terecht op verdenking van diverse gevallen van winkeldiefstal, bedreiging en mishandeling.

Ze bracht haar voorlopige hechtenis in eerste instantie in psychiatrische inrichtingen door. Daar zat ze echter in zulke grote, drukke groepen, dat ze onhandelbaar werd. De rechtbank besloot gisteren dat de vrouw bij haar ouders mag blijven tot er plek in een geschikte kliniek is.

Quote We moeten ook aan de bescherming van de maatschappij denken Justitie De Zwijndrechtse is niet crimineel, erkende zelfs justitie bij de rechtbank in Dordrecht: ,,Maar ze doet wel strafbare dingen.’’ Zo stal ze een keer lucifers bij een supermarkt, om die buiten af te steken. Haar aanhouding liep uit de hand. Een andere keer liep ze een ziekenhuis in, waar ze een schoonmaker bedreigde met een schaar.



Ze is verstandelijk gehandicapt en autistisch. Haar vader loopt al vijftien jaar stad en land af om een plek te vinden waar ze behandeld kan worden. Jaren verbleef ze in instellingen voor verstandelijk gehandicapten, maar het geschreeuw van medebewoners werd haar te veel. Daardoor werd ze ook een gevaar voor zichzelf.

Scheurhemd

Na het incident in het ziekenhuis belandde ze in een psychiatrische kliniek in Den Dolder en later in de Kijvelanden. In beide klinieken kwam ze in te grote groepen terecht, onder meer met schizofrene mensen. De klinieken wisten zich geen raad met haar, en dus werd ze uiteindelijk maar naar het huis van bewaring gestuurd, hoewel ze volgens deskundigen niet geschikt was om in detentie te zitten. Ook daar wist men haar niet te hanteren. Ze belandde zonder kleren, gehuld in een niet kapot te krijgen scheurhemd in een isoleercel met alleen een plastic matrasje. Ze kreeg haar eten door een luikje aangereikt. Een extra plastic bordje, zodat ze haar maaltijd beter kon ordenen, werd geweigerd.

Volgens Justitie heeft gevangenispersoneel in Zwolle serieus geprobeerd haar mee te nemen naar de groep, maar is dat niet gelukt. Raadsman Ton Kessel sprak van een ‘flagrante schending van de mensenrechten’. Justitie stelt dat dit alleen gebeurt als er vrees is dat iemand zichzelf iets aandoet.

Wachtlijst

Probleem is vooral dat er geen zicht is op een plek die geschikt is voor de vrouw. Er is één kliniek waar ze wel op haar plaats zou zijn, maar de wachtlijst daarvoor is lang. Justitie had gewild dat Amina in de gevangenis blijft tot daar plek is: ,,We moeten ook aan de bescherming van de maatschappij denken.’’