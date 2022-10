Geliefden herdenken tijdens Allerzielen Alom op begraafplaats Essenhof

Uni­tas-topschut­ter Robert Mutzers heeft spijt van verkeerde keuzes: ‘Heb ik lang voor moeten boeten’

Robert Mutzers (29) scoorde dit seizoen voor het Gorcumse Unitas in de derde divisie op zondag al elf keer. Hij deed daar feitelijk slechts tien wedstrijden over, want in de uitbeurt bij het Haagse Quick stapte hij al na vier minuten ziek van het veld.

