Geluidsoverlast op skatepark, dus komt er een 'stillere’ halfpipe: ‘Belangrijke speelvoorziening’

De halfpipe was al aan vervanging toe, maar omdat omwonenden via meldingssysteem Fixi meermaals aangaven geluidsoverlast te hebben van het skatepark, is besloten een halfpipe terug te plaatsen die van ander, stiller, materiaal is. De overlast zou, volgens Marten Japenga, vooral komen door het geluid die stuntstepjes op de kunststof halfpipe produceren. Nu komt er een halfpipe van beton. ,,Dit is een stuk stiller voor de buurt.”