Gemaal ‘t Vissertje: wél vertraging, maar het gáát goed komen

Auto beschoten in Dordrecht, politie start onderzoek

Op de Ruys de Beerenbrouckweg in Dordrecht is woensdagavond een beschoten auto aangetroffen. De wagen is, zo blijkt na politieonderzoek, een dag eerder rond 00.50 uur waarschijnlijk beschoten. Bewoners van de straat hebben verklaard toen een aantal knallen te hebben gehoord.

28 juli